Рязанское отделение «МегаФона» возглавила Ольга Лукина

Руководителем отделения «МегаФона» в Рязанской области стала Ольга Лукина, сообщила пресс-служба сотового оператора.

— Ольга Лукина имеет амбициозные цели по выстраиванию персонализации в подходе к клиенту, — говорится в пресс-релизе компании.

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Перед новым топ-менеджером стоят задачи укрепить позиции «МегаФона» на местном телеком-рынке, реализовать важные для Рязанской области проекты цифрового развития, повысить эффективность продаж, качество обслуживания клиентов.

— Одной из ключевых задач ставлю перед собой и командой усиление дистрибуции в области, — заявила сама Ольга Лукина. — Мы продолжим развивать собственную сеть салонов и франшиз.

Не менее важным руководитель считает развитие сетевой инфраструктуры в регионе. В планах — строительство новых базовых станций, модернизация существующей сети. Компания собирается также сделать услуги более доступными для жителей небольших населённых пунктов.

В сфере телекоммуникация Ольга Лукина работает более 20 лет. Начала в 2001 году с должности начальника отдела маркетинга одного из телеком-операторов в Сыктывкаре. С 2008 по 2013 годы продолжила продвижение продуктов в другой компании сотовой связи. Затем были должности коммерческого директора в филиалах Тамбова и Самары, а также в Крыму. Теперь она присоединилась к команде МегаФона.