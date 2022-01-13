Рязанским журналистам вручили награды в День российской печати

«Вы всегда в гуще событий. Мы очень ценим вашу заинтересованность в решении самых проблемных и важных для людей вопросов, которые вы ставите в своих публикациях и сюжетах, и порой очень остр. Цель у нас одна – чтобы люди в нашем регионе комфортно жили и работали. Мы стараемся делать для этого все возможное. И ваша поддержка в этих вопросах для нас крайне необходима. Я надеюсь, что наша совместная работа будет в дальнейшем строиться в таком же конструктивном русле. Вместе мы сможем гораздо больше сделать для развития региона, повышения качества жизни людей», — сказала Рослякова.