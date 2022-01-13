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Четверг, 13 января, 2022
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Рязанским журналистам вручили награды в День российской печати

Александр Ильин

В Правительстве Рязанской области 13 января состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню российской печати. Представителей региональных СМИ и полиграфических предприятий от имени губернатора Любимова поздравила первый заместитель Председателя Правительства Анна Рослякова.

Рослякова поблагодарила журналистов за профессионализм, преданность делу, мастерство.

«Вы всегда в гуще событий. Мы очень ценим вашу заинтересованность в решении самых проблемных и важных для людей вопросов, которые вы ставите в своих публикациях и сюжетах, и порой очень остр. Цель у нас одна – чтобы  люди в нашем регионе комфортно жили и работали. Мы стараемся делать для этого все возможное. И ваша поддержка в этих вопросах для нас крайне необходима. Я надеюсь, что наша совместная работа будет в дальнейшем строиться в таком же конструктивном русле. Вместе мы сможем гораздо больше сделать для развития региона, повышения качества жизни людей», — сказала Рослякова.

Зампред Правительства области Артём Никитин поздравил присутствующих с профессиональным праздником и поблагодарил за конструктивное взаимодействие. 

«Суть журналистской профессии в объективной и доступной передаче информации людям. Благодаря средствам массовой информации у нас в экономическом блоке появилось много интересных проектов. И я верю, что наше партнерство будет только развиваться, а информационных поводов в этом году будет очень много», — сказал Никитин.

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С Днем российской печати участников торжественной церемонии поздравила министр по делам территорий и информационной политике региона Жанна Фомина. 

«Вы работаете в самых отдаленных уголках Рязанской области. Благодаря вам мы узнаем о проблемах, которые есть в глубинке, о достижениях наших земляков. Искренне хочу вас поблагодарить за это. Министерство по делам территорий и информационной политике стремится мотивировать журналистов региона к творческому поиску и здоровой конкуренции. Мы постоянно взаимодействуем в освещении разных направлений работы нашего министерства: будь то межнациональные отношения, деятельность социально ориентированных НКО. Уверена, что наше плодотворное сотрудничество будет продолжаться», — отметила Жанна Фомина.

Сотрудники рязанских телекомпаний, информационных агентств и печатных изданий были отмечены федеральными и региональными наградами: им, в частности, вручены Почетные грамоты Губернатора Рязанской области, Благодарственные письма депутатов Государственной Думы РФ от Рязанской области, Почетные грамоты министерства по делам территорий и информационной политике региона, ценные подарки.

  • Рязанским журналистам вручили награды в День российской печати
  • Рязанским журналистам вручили награды в День российской печати

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