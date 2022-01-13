Рязанским журналистам вручили награды в День российской печати

В Правительстве Рязанской области 13 января состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню российской печати. Представителей региональных СМИ и полиграфических предприятий от имени губернатора Любимова поздравила первый заместитель Председателя Правительства Анна Рослякова.
Рослякова поблагодарила журналистов за профессионализм, преданность делу, мастерство.
Зампред Правительства области Артём Никитин поздравил присутствующих с профессиональным праздником и поблагодарил за конструктивное взаимодействие.
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С Днем российской печати участников торжественной церемонии поздравила министр по делам территорий и информационной политике региона Жанна Фомина.
Сотрудники рязанских телекомпаний, информационных агентств и печатных изданий были отмечены федеральными и региональными наградами: им, в частности, вручены Почетные грамоты Губернатора Рязанской области, Благодарственные письма депутатов Государственной Думы РФ от Рязанской области, Почетные грамоты министерства по делам территорий и информационной политике региона, ценные подарки.
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