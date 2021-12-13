-3.6 C
Рязань
Понедельник, 13 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Рязанским школьникам в торжественной обстановке вручили паспорта граждан РФ

7info7

13 декабря в правительстве Рязанской области состоялась торжественная церемония вручения паспортов, приуроченная ко Дню Конституции РФ. Главный документ юным рязанцам вручила первый зампред правительства Анна Рослякова.

Паспорта из рук Росляковой получили 43 школьника из разных уголков региона. Среди них – отличники, волонётры, спортсмены, активисты.

– Уверена, что сегодняшний день останется в вашей памяти надолго, – обратилась к ученикам Анна Рослякова. – В нашей стране делается многое для того, чтобы молодёжь развивалась. Делается в сфере спорта, образования и молодежной политики, волонтёрства. Уверена, многие из вас участвуют в этом движении.

Обращаясь к школьникам, она пожелала им достойно нести звание гражданина и всегда помнить о своей малой родине.

– Желаю, чтобы в будущем вы в первую очередь стали настоящими гражданами, патриотами своей страны. Чтобы все желания и мечты обязательно сбывались, чтобы вы, когда получите профессию, если будете учиться в другом регионе, вернулись и работали на благо нашей Рязанской области. Родители, педагоги, мы все вами гордимся.

  • Рязанским школьникам в торжественной обстановке вручили паспорта граждан РФ
  • Рязанским школьникам в торжественной обстановке вручили паспорта граждан РФ
  • Рязанским школьникам в торжественной обстановке вручили паспорта граждан РФ

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,853ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img