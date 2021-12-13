Рязанским школьникам в торжественной обстановке вручили паспорта граждан РФ

– Желаю, чтобы в будущем вы в первую очередь стали настоящими гражданами, патриотами своей страны. Чтобы все желания и мечты обязательно сбывались, чтобы вы, когда получите профессию, если будете учиться в другом регионе, вернулись и работали на благо нашей Рязанской области. Родители, педагоги, мы все вами гордимся.