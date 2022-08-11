Рязанским предпринимателям помогут выйти на новые рынки сбыта

Правительство Рязанской области подписало соглашение с Корпорацией «МСП».
Рязанский бизнес получит финансовую поддержку от федерального центра, а также доступ к закупкам крупнейших заказчиков и рынкам сбыта. Об этом написал Павел Малков в своём Telegram канале.
Федеральный партнёр поможет внедрить дополнительные механизмы поддержки бизнесменов Рязанской области, – отметил врио главы региона.
По словам Павла Малкова, уже принято решение предоставить инвестиционные кредиты под 3-4,5% годовых отдельным категориям предприятий переработки сельскохозяйственной продукции, обрабатывающего производства, гостиничного бизнеса и логистики.
На сегодняшний день господдержкой пользуется свыше 23 тысяч предпринимателей. Их охват нужно постоянно увеличивать, – подчеркнул врио главы Рязанской области.