Рязанским предпринимателям помогут выйти на новые рынки сбыта

Правительство Рязанской области подписало соглашение с Корпорацией «МСП».

Рязанский бизнес получит финансовую поддержку от федерального центра, а также доступ к закупкам крупнейших заказчиков и рынкам сбыта. Об этом написал Павел Малков в своём Telegram канале.

Федеральный партнёр поможет внедрить дополнительные механизмы поддержки бизнесменов Рязанской области, – отметил врио главы региона.

По словам Павла Малкова, уже принято решение предоставить инвестиционные кредиты под 3-4,5% годовых отдельным категориям предприятий переработки сельскохозяйственной продукции, обрабатывающего производства, гостиничного бизнеса и логистики.

Павел Малков: «Правительство области готово усилить работу по развитию МСП. Малый и средний бизнес – основа экономики региона, обеспечивает значительный вклад в наполнение областного бюджета»

На сегодняшний день господдержкой пользуется свыше 23 тысяч предпринимателей. Их охват нужно постоянно увеличивать, – подчеркнул врио главы Рязанской области.