Рязанским дворникам выдали «человеческие лопаты» после вмешательства губернатора Любимова

Рязанский дворник Алексей Горошкин рассказал, что после вмешательства главы региона Николая Любимова им выдали «человеческие лопаты», пишет ИД «Пресса».

«Вчера поговорили с губернатором, сегодня человеческие лопаты нам привезли», — пояснил Горошкин.

Однако, по его словам, дворников в Рязани по-прежнему не хватает. Например, в Железнодорожном районе работает только 13 человек.

«А нужно хотя бы 30, как раньше было. У нас только остановок общественного транспорта — 50. А сколько переходов. А обрезка деревьев. Зимой каждые выходные приходится выходить работать за 400 рублей. Распределяем – кто когда дежурит», — рассказал он.

Кроме того, по его мнению, городу необходимы «нормальные, человеческие, не маленькие» тракторы, чтобы убирать лёд.

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Алексей Михайлович также назвал необходимую минимальную зарплату для рязанского дворника — 30 000 рублей. Сейчас средняя зарплата — 20 000 рублей.