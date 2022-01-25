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Вторник, 25 января, 2022
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Рязанским дворникам выдали «человеческие лопаты» после вмешательства губернатора Любимова

Александр Ильин

Рязанский дворник Алексей Горошкин рассказал, что после вмешательства главы региона Николая Любимова им выдали «человеческие лопаты», пишет ИД «Пресса».

«Вчера поговорили с губернатором, сегодня человеческие лопаты нам привезли», — пояснил Горошкин.

Однако, по его словам, дворников в Рязани по-прежнему не хватает. Например, в Железнодорожном районе работает только 13 человек. 

«А нужно хотя бы 30, как раньше было. У нас только остановок общественного транспорта — 50. А сколько переходов. А обрезка деревьев. Зимой каждые выходные приходится выходить работать за 400 рублей. Распределяем – кто когда дежурит», — рассказал он.

Кроме того, по его мнению, городу необходимы «нормальные, человеческие, не маленькие» тракторы, чтобы убирать лёд. 

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Алексей Михайлович также назвал необходимую минимальную зарплату для рязанского дворника — 30 000 рублей. Сейчас средняя зарплата — 20 000 рублей.

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