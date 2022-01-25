Рязанским дворникам выдали «человеческие лопаты» после вмешательства губернатора Любимова

Рязанский дворник Алексей Горошкин рассказал, что после вмешательства главы региона Николая Любимова им выдали «человеческие лопаты», пишет ИД «Пресса».
Однако, по его словам, дворников в Рязани по-прежнему не хватает. Например, в Железнодорожном районе работает только 13 человек.
Кроме того, по его мнению, городу необходимы «нормальные, человеческие, не маленькие» тракторы, чтобы убирать лёд.
Алексей Михайлович также назвал необходимую минимальную зарплату для рязанского дворника — 30 000 рублей. Сейчас средняя зарплата — 20 000 рублей.