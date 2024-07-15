Понедельник, 15 июля, 2024

Рязанским бизнесменам расскажут об изменениях в налоговом законодательстве

Автор: 7info7

Опубликовано

18 июля Центр «Мой бизнес» совместно с УФНС России по Рязанской области организует бесплатный семинар для предпринимателей об изменениях в налоговом законодательстве. Мероприятие пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Темы встречи:

• актуальные изменения в налогообложении имущества организации в 2024 году;
• спецрежимы: УСН, патентная система налогообложения. Применение нулевой ставки для вновь созданных ИП по патентной и упрощенной системе налогообложения;
• окончательный этап декларационной кампании 2024 года;
• электронные сервисы ФНС России.

Семинар пройдет 18 июля в 11:00 по адресу: ул. Каширина, д. 1Б, 3 этаж. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Также участникам будет доступна онлайн-трансляция.

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