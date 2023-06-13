Рязанский завод «Саста» представил новинки и реализованные проекты главе Минпромторга России Денису Мантурову

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетил экспозицию рязанского станкостроительного завода «Саста» на выставке «Металлообработка-2023».

23-я международная специализированная выставка «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» прошла в Москве.

Ведущие производители металлообрабатывающего оборудования представили отраслевым руководителям и профессионалам передовые разработки и эффективные решения в машиностроительной отрасли.

Экспозицию рязанского предприятия посетили Денис Мантуров с заместителями Василием Осьмаковым и Михаилом Ивановым, а также директор департамента станкостроения и тяжёлого машиностроения Валерий Пивень. Руководство «Састы» презентовало новейшие реализованные проекты и новинки завода.

Замгендиректора, главный инженер предприятия Виктор Шаталов был награждён почётной грамотой за большой вклад в развитие металлообрабатывающей промышленности и многолетний добросовестный труд.