Рязанский застройщик Мармакс создает новогоднее настроение на улицах города и во дворах

В этом году мы сдали в эксплуатацию новый жилой комплекс «Достояние на Чапаева», вместе с ним мы благоустроили большую часть городской территории, установили уличные часы, уложили пешеходные дорожки клинкерной плиткой, высадили деревья и газон, таким образом появилось новое городское пространство, которому мы придадим еще и праздничную атмосферу.

Новогоднее оформление городских улиц обязательная часть праздничного украшения, конечно украшается не весь город, а центральные улицы, площади и другие общественные пространства являющиеся местами притяжения горожан.

В первых числах декабря мы установили светодиодную декоративную конструкцию высотой 3 метра и шириной 4 метра на пересечении улиц Пролетарская и Чапаева, в виде одного из символов нового года, а также украсили высаженные ели вдоль улицы Чапаева. Сама декоративная конструкция установлена около уличных часов, уверены это место станет точкой притяжения для жителей квартала. Мы запустили конкурс на лучшее фото сделанное на фоне декоративной конструкции, в качестве призов мы приготовили фирменные подарки, которые будем разыгрывать каждую неделю до 19 января 2022. Достаточно сделать фото и выложить у себя в инстаграм пост или сторис отметив аккаунт компании @marmax.ru

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Мы считаем, что праздничная атмосфера неотъемлемая часть нового года, она является не только дополнительным украшением города, но и положительно влияет на настроение людей. Плюс к этому, в зимний период рано темнеет, на улицах необходимо больше света, иллюминации отлично восполняют этот недостаток.

Дворы наших жилых комплексов приобретают новогоднее настроение, наряжаются новогодние ели, размещаются иллюминации. Управляющая компания делает это в первых числах декабря, а убирает только в конце января. Двор в жилом комплексе «Наследие» неоднократно использовался как съемочная площадка для новогоднего ролика от компании Рязанцам.

Город живет круглосуточно, люди должны чувствовать себя безопасно, много света способствует этому. В каждом нашем жилом комплексе проектируется архитектурный свет, который не только делает фасады выразительными в ночное время, но и дают дополнительный свет улице.