Рязанский ЗАГС показал молодоженов, сыгравших свадьбу в феврале. Фотографии пар опубликованы в группе ВКонтакте.
Поздравляем молодоженов с началом семейной жизни! Желаем счастья и благополучия.
Рязанский ЗАГС показал молодоженов, сыгравших свадьбу в феврале. Фотографии пар опубликованы в группе ВКонтакте.
Поздравляем молодоженов с началом семейной жизни! Желаем счастья и благополучия.
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