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Семья и отношения

Рязанский ЗАГС показал молодоженов, сыгравших свадьбу в феврале

Анастасия Мериакри

Рязанский ЗАГС показал молодоженов, сыгравших свадьбу в феврале. Фотографии пар опубликованы в группе ВКонтакте.

«Пусть ведет вас по жизни ваша большая любовь, пусть доверие друг к другу сопровождает ваши отношения, а надежда никогда не оставит вас в трудную минуту», — написано в посте.

Поздравляем молодоженов с началом семейной жизни! Желаем счастья и благополучия.

Рязанский ЗАГС показал молодоженов, сыгравших свадьбу в феврале Поздравляем молодоженов с началом семейной жизни.
Рязанский ЗАГС показал молодоженов, сыгравших свадьбу в феврале Поздравляем молодоженов с началом семейной жизни.
Рязанский ЗАГС показал молодоженов, сыгравших свадьбу в феврале Поздравляем молодоженов с началом семейной жизни.
Рязанский ЗАГС показал молодоженов, сыгравших свадьбу в феврале Поздравляем молодоженов с началом семейной жизни.
Рязанский ЗАГС показал молодоженов, сыгравших свадьбу в феврале Поздравляем молодоженов с началом семейной жизни.

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