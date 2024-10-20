Воскресенье, 20 октября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов уходящей недели

Дата публикации

Валерия Мединская

ГУ ЗАГС по Рязанской области традиционно делится подборкой снимков молодожёнов уходящей недели. Фото опубликованы на официальной странице ведомства ВКонтакте, а также на странице руководителя ГУ ЗАГС Елены Сорокиной.

Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов уходящей недели
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов уходящей недели
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов уходящей недели
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов уходящей недели
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов уходящей недели
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов уходящей недели
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов уходящей недели
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов уходящей недели
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов уходящей недели

Пары разных возрастов сыграли свадьбы в разных уголках Рязанской области. Наибольшее число торжеств традиционно прошло в рязанском загсе.

По народным поверьям, жениться в октябре — всегда к счасть. Есть мнение, что октябрьские свадьбы дарят большую семью, долгие стабильные отношения.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

Многодетные семьи побывали на полуфинале Рязанской лиги КВН

Лига с особым теплом встречает всех гостей и старается сделать так, чтобы игры КВН в Рязани смогли посетить как можно больше людей.
Новости Рязани и области

В Курской области погиб выпускник рязанского училища ВДВ Михайлов

Офицер выполнял задачи спецоперации по защите государственной границы.
Новости Рязани и области

В Сасовском округе ввели карантин по повилике

Растение трудно выводится и наносит большой вред флоре и фауне.
Новости Рязани и области

Серьёзное ДТП на Солотчинском шоссе: столкновение легковушки и фургона

По словам очевидца, столкновение произошло в районе Шумаши на полосе движения в сторону Рязани.