Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов уходящей недели

ГУ ЗАГС по Рязанской области традиционно делится подборкой снимков молодожёнов уходящей недели. Фото опубликованы на официальной странице ведомства ВКонтакте, а также на странице руководителя ГУ ЗАГС Елены Сорокиной.

Пары разных возрастов сыграли свадьбы в разных уголках Рязанской области. Наибольшее число торжеств традиционно прошло в рязанском загсе.

По народным поверьям, жениться в октябре — всегда к счасть. Есть мнение, что октябрьские свадьбы дарят большую семью, долгие стабильные отношения.