Рязанский врач Валерий Николаев рассказал о вреде курения для здоровья матери и ребёнка

Женщины несут ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье своих детей. Ребенок имеет право на охрану своего здоровья находясь в утробе матери. О вреде курения расскажет главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Рязанской области, заведующий отделом организации медицинской профилактики ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», к.м.н. Валерий Николаев.

1. Когда лучше бросить курить?

Специалисты считают, что от вредных привычек лучше отказаться задолго от желания иметь детей. Нужно время для восстановления организма, очищения от токсинов и нормального метаболизма без никотина. Только тогда можно вернуть организм к нормальному функционированию, преодолев все проблемы с зависимостью. И конечно исключить возможный возврат к прежней жизни.

2. А правда ли, что беременной женщине нельзя резко бросать курить?

Нет! Каждая доза яда, поступающая с очередной сигаретой или иным современным путем, означает стресс для плода и может привести к необратимым последствиям. О беременности женщина обычно узнает только на четвертой неделе. К этому времени у зародыша началось формирование внутренних органов, которые сильно страдают от влияния различных ядов. Ребенок лишается питания и кислорода за счет спазма кровеносных сосудов в плаценте. Кроме того, организм быстро теряет витамины группы В и С, в которых нуждается клетка для строительства ДНК, находящегося во всех клетках организма. Нехватка может привести к аномалиям развития эмбриона: недоношенности, нарушению развития новорожденного, преждевременным родам.

3. Что делать, если куришь и наступила беременность?

Не паникуйте! Просто постарайтесь как можно быстрее перестать курить и сообщите врачу, ведущему беременность, что Вы только что бросили курить. Вместе Вы сможете решить эту проблему. Специальная диета витаминный комплекс, позволят восполнить дефицит нутриентов в организме. Прогулки на свежем воздухе позволят получить организму больше кислорода. А движение улучшает кровообращение, что полезно для организма матери и плода в целом.

4. Так ли опасны легкие сигареты или кальян?

Даже «легкие» сигареты, выкуриваемые изредка, и внешне безобидный кальян наносят вред эмбриону. Поэтому откажитесь от курения как можно раньше.

К этому списку относятся и никотиновые пластыри, жвачки, электронные сигареты с никотиновыми картриджами. Абсолютно все современные гаджеты влияют негативно на плод. Не стоит рисковать здоровьем своего ребенка. Важно запомнить! Как только Вы запланировали ребенка, немедленно бросьте курить! Но лучше всего – даже не начинать!