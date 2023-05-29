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Рязанский врач Евстигнеева рассказала о вреде вейпов и айкосов

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Никотин – это яд. И в какой бы форме он не поступал в организм человека, является токсичным и воздействует негативно. Очень быстро развивается артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, развивается риск инфарктов и инсультов и, как следствие, преждевременной смерти. Люди, которые надеялись на избавление от дымного способа курения, благодаря современным способам, еще больше стали курить. А люди, которые не курили заинтересовались данной продукцией и пробуют эти формы курения из любопытства, говоря себе, что это безопасно. На самом деле попадают на крючок моды и стиля. А никотин постепенно вызывает их физическую и психическую зависимость. И незаметно для себя, человек, не ведая, что творит, становится курильщиком. Самое страшное, что никотина в этой продукции гораздо больше, чем в обычных сигаретах, и, соответственно, наносимый вред тоже. Попадая таким образом в организм детей и подростков, может привести к летальному исходу.

Во всех современных устройствах не только никотин опасен для жизни. За этим стоит целый ряд веществ, недопустимых для человека. Они вызывают образование злокачественных опухолей, мутацию и гибель здоровых клеток. Обязательной составной частью жидкостей для вейпов является глицерин и пропиленгликоль. При нагревании преобразуются в сильно действующие яды первого класса опасности — акролеин и формальдегид.
Производители данных модных девайсов рассчитывали на молодежь, хотя утверждают, что их покупатели — взрослые люди. Это неправда! Упаковывая свою продукцию в красивые баночки и флакончики с разноцветными этикетками, привлекают детей и подростков. И реклама не стоит в стороне и делает свое «черное дело». Популярные в молодежной среде артисты, певцы, блогеры нередко появляются на фото в социальных сетях с вейпами и айкосами.

Хотя в нашей стране никотиновые и безникотиновые устройства появились сравнительно недавно, но при этом они прочно вошли в жизнь. Никого не пугает, что неизвестно из какого пластика они изготовлены и что входит в состав жидкостей, которые используются в электронных сигаретах. Требования безопасности к данной продукции отсутствуют. Поэтому состав жидкостей не только токсичен для здоровья, но и опасен для жизни.

Помните, что некурящие люди чувствуют себя увереннее в современном обществе, лучше выглядят, дольше живут, сохраняют эмоциональную и физическую активность и, соответственно, быстрее добиваются успеха.

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Евстигнеева Вера Васильевна

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