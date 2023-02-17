Рязанский врач Евстигнеева рассказала о пользе яблок разных цветов

Самым доступным в мире фруктом является яблоко. Они растут везде, и для выращивания не требуется особых усилий. С яблоней и ее плодами связаны не только кулинарные, но и культурные традиции многих народов. Родиной дерева считается Средняя Азия. По научным данным каждый человек употребляет 17 килограмм в год. В культуре яблоки часто упоминаются как «плод бессмертия» или «молодильное яблоко».

В России яблоки растут во всех климатических зонах. Разница только в сорте и цвете. Незрелые яблоки всех сортов одинакового зеленого цвета. Но созревая, они приобретают разные цвета в зависимости от сорта. Некоторые сорта остаются зелеными и в зрелом состоянии. Но много других сортов меняют цвет до желтого и красного. Есть ли разница в цвете фрукта по отношению полезности для человека, помогла разобраться специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Вера Евстигнеева.

Но прежде всего, яблоко любого цвета – это ценнейший продукт питания для людей любого возраста. Но зеленые яблоки содержат много зеленого пигмента хлорофилла. У других сортов на момент созревания он исчезает, но зато появляется много других пигментов, окрашивающих яблоко, также полезных для организма. Это продукт, богатый витаминами и минералами. В нем содержатся вещества, способствующие расщеплению жиров, поэтому зеленые яблоки часто используют в диетах, направленных на снижение веса. Яблоки содержат большое количество витамина С и железа, что позволяет применять их для профилактики анемии. Витамины А и Е, присутствующие в составе продукта, являются природными антиоксидантами, помогают сохранить красоту и молодость кожи и укрепить иммунитет. Яблоки зеленых сортов считаются гипоаллергенными и лучше подходят для создания продуктов детского питания, чем яблоки желтых и красных сортов.

В желтых яблоках преобладает каротин, который и окрашивает кожуру яблока в желтый цвет. В красных зрелых плодах образуется особенно много антоцианов. Красные пигменты в яблочной кожуре действуют как антиоксидант и защищают плод от яркого солнца. Но вообще в основном яблоки окрашены в два или даже три цвета. То есть они содержат все виды пигментов. Многие люди предпочитают красные яблоки. Это объясняется не столько полезностью, сколько ярким цветом. Но и эти сорта содержат больше витаминов, а в кожуре большое количество антиоксидантов, способных нейтрализовать канцерогенные вещества. Антоцианы, ответственные за красный цвет, сохраняют здоровье сосудов. Они связывают свободные радикалы, которые образуются в результате окислительного стресса и вызывают преждевременное старение клеток. В каждом сорте яблок есть что-то особенное, но они все приносят пользу здоровью, так как являются кладезем: витаминов, минералов, клетчатки и других полезных веществ.

Однако помните, что только зрелый плод полезен человеку. И, конечно, в приоритете яблоки, выращенные в Рязанской области. Яблоки из отдаленных мест, которые претерпевают длительную транспортировку, прежде чем попадут на прилавки магазинов.