Рязанский врач Евстигнеева рассказала о главной проблеме со здоровьем XXI века

Ситуация, связанная с проблемой новообразования, настораживает не только специалистов, но и всех людей. Во всем мире наблюдается устойчивый рост онкологических заболеваний. И, как утверждает Всемирная организация здравоохранения, что в ближайшие 20 лет число новых заболевших возрастет примерно на 70%.

Смертность от новообразований в мире на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний. И это факт из малоприятных. Причем ситуация по сердечно-сосудистой патологии за последние годы снижается, в отличии от онкологии. Согласно статистике, в России на первом месте стоит рак молочной железы.

Специалисты выделяют ряд причин и их влияние на развитие онкологических заболеваний. На первом месте, конечно же, несоблюдение правил здорового образа жизни. Немаловажное место занимает здоровое питание. К большому сожалению, современная еда содержит пищевые канцерогены. Это вещества, способствующие развитию рака. Наиболее известные: метаболиты жирных кислот, различные альдегиды, бензапирен. Они образуются в результате приготовления блюд: жарка на растительном масле во фритюре, консервация с уксусом. Искусственные подсластители используют в газированных напитках, кофе, сладостях. И многие другие модифицированные продукты, изготовленные по современным технологиям, опасны для здоровья.

Курение на втором месте по нанесению вреда организму. Причем все об этом знают, но не хотят верить. Хотя достаточно доказательств и смертей известных всему миру людей. Сейчас альтернативой обычному дымному способу является электронное курение. Новинок бесчисленное множество. Дизайн разнообразен и привлекателен, особенно для молодежи. На это и рассчитывали производители. Плюс реклама. 70 % подростков во власти вейпов. За последние несколько лет электронные сигареты обрели большую популярность и у взрослых россиян. На полках магазинов есть приборы на любой вкус и цвет, разных форм и размеров.

В тройку лидеров входит и малоподвижный образ жизни. Все больше число фактов свидетельствует о том, что люди, которые физически активны, имеют более низкий риск развития некоторых злокачественных новообразований, особенно рака молочной железы. Лишний вес и ожирение — проблема сегодняшних дней, им страдает половина населения нашей страны, тоже способствует развитию онкологии. Таким образом, соблюдая здоровый образ жизни, можно в значительной степени снизить риск заболевания раком.

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Евстигнеева Вера Васильевна