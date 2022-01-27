Рязанский ТРЦ «М5 Молл» проинформировал об изменениях в работе, которые будут действовать до 10 февраля.

Согласно распоряжению губернатор Рязанской области Николая Любимова, несовершеннолетние не могут находиться в торговом центре без сопровождения родителей и законных представителей. Взрослые могут попасть в ТЦ только при наличии QR-кода или справки, содержащих сведения о пройденной вакцинации или перенесённом заболевании.

Без документов рязанцы смогут посетить только суперстор «Магнит Экстра», аптеку «Ригла» и магазин «Четыре Лапы» (Вход 4).

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Напомним, глава региона Любимов продлил ряд коноравирусных ограничений в Рязанской области. Подробнее о них можно узнать по ссылке.