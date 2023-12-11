Рязанский ТЮЗ откроют на год раньше установленного срока

Областной театр юного зрителя в Рязани откроют на год раньше установленного срока. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом сообщила и. о. министра культуры региона Елена Васильева. Он состоялся в пятницу, 8 декабря.

Руководитель ведомства отметила, что в здании уже сейчас завершены кровельные работы, отремонтирован фасад, заменены дверные и оконные проемы, полостью завершены электро-технические работы, смонтирована вентиляция, практически готова внутренняя отделка помещений.

«Полным ходом идет установка современного светового, звукового оборудования. Работы выполнены на 95%», — отметила Елена Анатольевна. Она также добавила, что в фойе театра вернется любимый всеми макет зрительного зала театра.

В прямом эфире и. о. министра также рассказала о реализации национального проекта «Культура». Его, напомним, намерены продлить до 2030 года.

«Участие региона в реализации нацпроекта обеспечивает динамичное развитие сферы. С 2019 года удалось масштабно обновить учреждения культуры региона, укрепить их материально-техническую базу», — рассказала Васильева.

Так, в муниципальных образованиях региона построили и капитально отремонтировали 12 сельских домов культуры. Провели капитальный ремонт в 7 муниципальных музеях, 14 детских школах искусств. Оснастили музыкальными инструментами и учебными пособиями 29 районных детских школ искусств. Получили новое музейное оборудование 17 краеведческих музеев региона, в том числе Рязанский областной художественный музей имени И. П. Пожалостина, отмечающий в этом году 110-летие со дня основания.

По обновленному модельному стандарту создано 23 библиотеки нового поколения. По этому показателю Рязанская область на первом месте по ЦФО.

Успешно работают 3 новых кинозала. Два виртуальных концертных зала проводят прямую трансляцию культурных мероприятий из центральных концертных залов России.

Кроме того, приобрели 3 автоклуба — полноценных культурных центра со своей сценой и мультимедийной аппаратурой, для обслуживания сельского населения там, где нет собственных домов культуры.

В 2022 году провели досрочную реновацию Рязанского государственного областного театра драмы. До конца 2023 года завершатся работы еще на 4 объектах культуры.

Во время прямой трансляции Елена Анатольевна также ответила на вопросы, заданные рязанцами в соцсетях. Так, жительница региона поинтересовалась, что будет с Кремлевскими вечерами — не отменят ли фестиваль из-за переезда музея в новое здание? По словам и. о. министра уже есть договорённость, что мероприятие продолжат проводить на прежнем месте. Кроме того, прорабатывается вопрос включения в программу новых площадок территории кремля.

Также Елена Васильева напомнила, что в следующем году Рязанская область будет отмечать несколько масштабных юбилеев: 175-летие со дня рождения Ивана Павлова, 120-летие со дня присуждения ему Нобелевской премии и 140-лет со дня рождения композитора и военного дирижёра Василия Агапкина. В честь этих дат планируется ряд масштабных событий.