Рязанский театр танца «Импульс» вернулся с наградами конкурса «Кремлёвские звёзды»

Образцовый театр современного танца «Импульс» Рязанского городского Дворца детского творчества (руководитель — Орехова Екатерина Геннадьевна, педагоги — Бакланова Анастасия Алексеевна, Калмынина Виталина Дмитриевна) с 21 по 24 марта 2025 года принял участие в VII Международном хореографическом конкурсе-фестивале «Кремлёвские звёзды» в городе Москве.

Конкурс проводится при поддержке Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Академия танца Бориса Эйфмана», Фонда «Русского балета имени Олега Виноградова», Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями города Санкт-Петербурга.

По итогам конкурса театр танца «Импульс» удостоен следующих наград:

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Лауреат I степени за номер «Кукушкины дочки» (современная хореография, смешанная возрастная группа).

Лауреат II степени за номера:

«Источник» (современная хореография, старшая возрастная группа);

«Одинаково разные» (народный стилизованный танец, смешанная возрастная группа);

«Слышу. Вижу. Говорю.» (современная хореография, смешанная возрастная группа);

«Верёвки вить» (эстрадный танец, смешанная возрастная группа);

«Музыка» (эстрадный танец, старшая возрастная группа);

«Дом, где тепло» (современная хореография, средняя возрастная группа).

Лауреат III степени за номера:

«Вальс по расчёту» (современная хореография, старшая возрастная группа);

«Нешуточные страсти» (эстрадный танец, средняя возрастная группа);

«Степные крылья» (современная хореография, старшая возрастная группа).

Диплом I степени за номер «Включите свет» (эстрадный танец, младшая возрастная группа).

Диплом II степени за номер «Листья» (современная хореография, младшая возрастная группа).

Коллектив также награждён специальным призом «За поиск современного решения фольклора».