Рязанский театр танца «Импульс» вернулся с наградами конкурса «Кремлёвские звёзды»

Образцовый театр современного танца «Импульс» Рязанского городского Дворца детского творчества (руководитель — Орехова Екатерина Геннадьевна, педагоги — Бакланова Анастасия Алексеевна, Калмынина Виталина Дмитриевна) с 21 по 24 марта 2025 года принял участие в VII Международном хореографическом конкурсе-фестивале «Кремлёвские звёзды» в городе Москве.
Конкурс проводится при поддержке Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Академия танца Бориса Эйфмана», Фонда «Русского балета имени Олега Виноградова», Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями города Санкт-Петербурга.
По итогам конкурса театр танца «Импульс» удостоен следующих наград:
- Лауреат I степени за номер «Кукушкины дочки» (современная хореография, смешанная возрастная группа).
- Лауреат II степени за номера:
- «Источник» (современная хореография, старшая возрастная группа);
- «Одинаково разные» (народный стилизованный танец, смешанная возрастная группа);
- «Слышу. Вижу. Говорю.» (современная хореография, смешанная возрастная группа);
- «Верёвки вить» (эстрадный танец, смешанная возрастная группа);
- «Музыка» (эстрадный танец, старшая возрастная группа);
- «Дом, где тепло» (современная хореография, средняя возрастная группа).
- Лауреат III степени за номера:
- «Вальс по расчёту» (современная хореография, старшая возрастная группа);
- «Нешуточные страсти» (эстрадный танец, средняя возрастная группа);
- «Степные крылья» (современная хореография, старшая возрастная группа).
- Диплом I степени за номер «Включите свет» (эстрадный танец, младшая возрастная группа).
- Диплом II степени за номер «Листья» (современная хореография, младшая возрастная группа).
Коллектив также награждён специальным призом «За поиск современного решения фольклора».