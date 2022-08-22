Рязанский театр кукол откроет сезон премьерой – «Сон в летнюю ночь»

30 и 31 августа зрителям покажут комедию о магии любви по мотивам одной из самых красивых и весёлых пьес Уильяма Шекспира.

В комедии несколько уровней. Есть мир людей, а есть мир «волшебного народа», который владеет секретами магии и природы. А что такое любовь, если не стихия? Когда наступает самая короткая ночь года, в середине лета, границы между миром людей и миром магии исчезают и наши герои встречаются в зачарованном лесу. Современники Шекспира и сам поэт верили, что это место абсолютно реально, времени там не существует, а вечный праздник не прекращается. Раз так, там и сейчас звучит музыка, царит юность и радость… И это наверняка самый «модный бит», ведь эльфы так любопытны и обожают всё новое.

Над спектаклем работают:

Режиссёр — Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Олег Жюгжда («И НАКАЗАНIЕ…», «Снился мне сад…», «Женитьба», «Айболит», «Король-Олень», «Маленькие трагедии»).

Хореограф — Алексей Ищук («Женитьба», «Король-Олень», «Маленькие трагедии»).

Художники: Анна Репина («Каштанка», «Гуси-лебеди», «Крошка-Енот», «Маленькие трагедии») и Лариса Микина-Прободяк («Айболит», «Золоченые лбы»).

Один из главных героев спектакля признаётся: «Такой сон мне приснился, что его ни один человек рассказать не сможет». К счастью, кукла может все! Разумеется, с помощью человека. Текст Шекспира идеально подходит для такого театра. Поэтому премьера получается зрелищной и масштабной. В постановке много музыки, пластики и… магии»

Пока театр готовится к премьерным показам, предлагаем вам фоторепортаж с репетиций.

Возрастное ограничение 16+