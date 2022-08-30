Рязанский театр драмы поделился планами на предстоящий сезон

30 августа, в преддверии 235-го театрального сезона, в Рязанском театре драмы состоялось собрание коллектива, на котором директор театра Семен Гречко представил новых артистов, рассказал о кадровых перестановках и, конечно же, о планах театра на предстоящий сезон.

Честь открыть 235-й театральный сезон выпала постановочной группе спектакля «Тартюф» по пьесе Мольера. Режиссер спектакля Гульнара Галавинская, художник-постановщик Геннадий Скоморохов. Премьера запланирована на 21 октября.

Чуть ранее, 27 сентября будет выпущен спектакль «Первый урок», режиссер Юрий Печенежский. Спектакль рассчитан на показы непосредственно в школьных классах.

Мелодраму «История любви» по пьесе Эрика Сигала зритель увидит 2 ноября. Спектакль полностью готов, его показ состоялся 15 июня для представителей прессы и коллег. Режиссер-постановщик спектакля — Наталья Головлева, художник Ульяна Еремина.

Детскую новогоднюю сказку поставит режиссер Максим Ларин, премьера запланирована на 18 декабря, и эта история будет создана по мотивам советских мультфильмов.

Традиционно, 2 января 2023 года, в Рязанском театре драмы состоится премьера взрослой новогодки, режиссер Арсений Кудря. А уже 27 января Арсений представит следующую постановку — спектакль по пьесе Островского «Доходное место».

Весной состоится премьера спектакля по пьесе Шекспира «Двенадцатая ночь», режиссер Юрий Печенежский.

К первому июня планируется сдача «Маугли» Киплинга, режиссер Дмитрий Акриш.

В новом театральном сезоне предстоят гастроли и фестивали.

С 29 сентября по 30 октября театр отправится в город Иваново, где покажет свои спектакли на сцене музыкального театра.

В начале октября драма-маскарад «Пиноккио. Переплыть море», режиссер Луиза Гуарро (Неаполь, Италия), улетает в Ереван (Армения), для участия в Международном театральном фестивале исполнительских искусств HIGH FEST.

С 27 по 30 октября состоятся обменные гастроли с Новгородским академическим театром им. Ф.М. Достоевского (г. Великий Новгород), в рамках межрегионального направления «Больших гастролей», организованных ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.

С 14 по 20 ноября состоится VII Международный театральный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной». В этом году зрители смогут посмотреть одиннадцать спектаклей о любви.

22 ноября спектакль Дмитрия Акриша «Иванов» отправится на север, в г. Мурманск, где будет представлять Рязанский театр драмы на Международном театральном фестивале «Арктическая сцена».

С 29 марта по 2 апреля 2023 на сцене Рязанского театра драмы свои спектакли покажет Таганрогский театр им. А.П. Чехова. В мае рязанцев на свои спектакли приглашает Московский Губернский театр, художественный руководитель Сергей Безруков.

Билеты на все спектакли доступны по Пушкинской карте.

Все служители театра с нетерпением ждут встречи со зрителем