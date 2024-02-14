Рязанский священник рассказал о значении Сретения Господня

15 февраля православные христиане отмечают праздник Сретения Господня. Сретение — один из двунадесятых (двенадцати главных) православных праздников. Его отмечают сороковой день после Рождества Христова.

Слово «сретение» переводится как «встреча». Именно встреча лежит в основе евангельских событий, с которыми связано торжество. О какой встрече идёт речь и какой важный смысл у Сретения Господня? На эти вопросы редакции 7info в рубрике «Батюшка подскажет» ответил настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Игумен Лука (Степанов).