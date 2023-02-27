Рязанский суд признал виновным главу компании-строителя жилого дома в Дядьково

В понедельник, 27 февраля, Октябрьский районный суд Рязани вынес обвинительный приговор руководителю строительной организации, признав его виновным в незаконном привлечении средств дольщиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в уголовно-судебном управлении прокуратуры.

Суд установил, что директор ООО, строившего жилой дом в селе Дядьково Рязанского района, знал об отсутствии разрешения на строительство и собственных средств на эти цели. Злоумышленник привлекал деньги граждан в нарушение законодательства РФ.

С гражданами заключались договор беспроцентного займа и предварительный договор с приложением договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Затем граждане вносили деньги в кассу компании и получали приходные ордера.

С 23.05.2016 по 14.06.2017 незаконно привлечено 8 512 140 рублей (особо крупный размер). До сих пор многоквартирный дом фактически не достроен и не введён в эксплуатацию, а денежные средства гражданам не возвращены.

Подсудимый своей вины не признал и в содеянном не раскаялся.

Суд признал возможным исправление осуждённого без реальной изоляции от общества и назначил ему полтора года исправительных работ с удержанием 15% из заработка в доход государства.

Приговор в законную силу ещё не вступил.