Четверг, 26 января, 2023
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Рязанский суд дважды обязывал Росприроднадзор проверить содержание тигра в Дягилеве

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Рязанский областной суд дважды обязывал Росприроднадзор повторно рассмотреть обращение по факту содержания тигра в Дягилево. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона.

На территории жилищного кооператива «Дягилево» собственник одного из домовладений на своем приусадебном участке содержит тигра. Ссылаясь на наличие у членов кооператива опасений за жизнь и здоровье своих семей, председатель правления ЖК обратился в полицию, администрацию Рязани, Главное областное управление ветеринарии и Управление Роспотребнадзора по Рязанской области, прокуратуру Московского района с заявлениями о принятии предусмотренных законом мер к владельцу тигра.

Руководством Росприроднадзора заявителю был дан ответ по результатам рассмотрения его обращения, в соответствии с которым нарушения требований природоохранного законодательства в действиях владельца тигра не установлено. В ходе проверки выяснялось не подвергается ли животное насилию, как оно питается, оказывается ли животному необходимая медицинская помощь.

Факты, изложенные в обращении об обеспечении безопасности других граждан, условия содержания тигра, исключающие возможность его неконтролируемого передвижения по территории кооператива не проверены.

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