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Пятница, 10 декабря, 2021
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Рязанский СК разыскивает пропавшего два месяца назад жителя Рыбновского района

Александр Ильин

Рязанский следственный комитет в рамках проведения процессуальной проверки разыскивает пропавшего два месяца назад Владимира Владимировича Кокина, сообщает пресс-служба ведомства. 

Мужчины вышел из дома в деревне Шишкино Рыбновского района 6 октября 2021 года. С тех пор его местоположение неизвестно. 

Среди особых примет следователи отметили татуировку на левом веке «они не спят».

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Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: 8 (4912) 37-36-97 (Рязанский МСО СУ СК России по Рязанской области) или 02 (112).

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