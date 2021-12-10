Рязанский СК разыскивает пропавшего два месяца назад жителя Рыбновского района

Рязанский следственный комитет в рамках проведения процессуальной проверки разыскивает пропавшего два месяца назад Владимира Владимировича Кокина, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчины вышел из дома в деревне Шишкино Рыбновского района 6 октября 2021 года. С тех пор его местоположение неизвестно.

Среди особых примет следователи отметили татуировку на левом веке «они не спят».

Реклама

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: 8 (4912) 37-36-97 (Рязанский МСО СУ СК России по Рязанской области) или 02 (112).