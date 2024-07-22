Понедельник, 22 июля, 2024

Рязанский школьник отправился в Корею на международную смену Движения Первых

Автор: 7info7

Опубликовано

фото с сайта правительства Рязанской области

В детском лагере «Сондовон» в КНДР стартовала международная смена Движения Первых. В числе участников — школьник из Скопина Александр Смолин, сообщается на сайте правительства Рязанской области.

Смена организована Движением Первых, Дирекцией Всемирного фестиваля молодежи и Международным детским центром «Артек» для укрепления межнациональной дружбы и культурного обмена между странами. В смену вошли школьники в возрасте от 14 до 17 лет, прошедшие конкурсный отбор.

Поездка в лагерь «Сондовон» — это возможность завести новых друзей из других стран и поделиться опытом активной деятельности.

«Мы сможем обменяться опытом активной деятельности с ребятами из Кореи и, конечно, проявить себя. Я уверен, что смогу привезти домой множество идей и воплотить их в жизнь», – поделился активист.

Участники Движения Первых будут в «Сондовоне» до 2 августа. Для них подготовлена обширная образовательная и экскурсионная программа. Уже сегодня участники посетили столицу КНДР Пхеньян, где побывали в Центральном зоопарке и народной парковой зоне «Рынра».

В ближайшее время российские и корейские школьники познакомят друг друга с культурой и обычаями своих стран. Движение Первых организует «День России», в рамках которого будет представлено художественное представление, пройдет тематическая выставка и кулинарная презентация русских блюд.

В ответ школьники из КНДР проведут для гостей «День Кореи».

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