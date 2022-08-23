Рязанский отель организует детский праздник в День Города

27 августа в субботу на Лыбедском бульваре Администрация города Рязани при поддержке рязанского гостиничного комплекса «Старый Город» проведут детский праздник «Азбука Рязани». О праздничных мероприятиях в честь Дня Города сообщила пресс-служба отеля.

«Коллектив гостиничного комплекса & SPA «Старый Город» от всего сердца поздравляет рязанцев с Днём Города. Мы подготовили обширную трехдневную развлекательную программу для взрослых и детей, и будем рады вместе с вами отметить день рождения нашего любимого города — Рязани!Вас ждут выступления артистов, детские конкурсы и игры, фотозона, оригинальные блюда от поваров наших ресторанов и наше фирменное рязанское гостеприимство!» — заявили в пресс-службе «Старого Города».

26 августа в 19-00 в ресторане «Бристоль» состоится выступление Даниила Лошкомаева, лидера группы «Карусель бэнд».

27 августа в 11-00 на площадке перед пиццерией «Неаполь» рязанцы смогут увидеть один из самых зрелищных жанров циркового искусства: воздушные гимнасты из Рязани, Москвы, Калуги, Тулы и Кирова, продемонстрируют своё мастерство на воздушных полотнах, трапециях и кольцах.

В 15-00 на Лыбедском бульваре со стороны «Старого Города» пройдёт детский праздник «Азбука Рязани». Юных рязанцев ждут подвижные игры, соревнования в ловкости, скорости и смекалке. Участвуя в командных и индивидуальных конкурсах, дети могут выиграть мороженое, сладкие подарки и билеты на детский праздник «Спагетти шоу» 28 августа в семейной пиццерии «Неаполь».

В 20-00 в английском ресторане «Бристоль» в «Старом Городе» выступит вокалистка Юлия Плясун, а в 21-30 рязанцы смогут наблюдать праздничный фейерверк с прогулочной террасы «Старого Города».

Гостиничный комплекс «Старый Город» 4-звёздочный отель, признан Национальной Гостиничной Ассоциацией лучшим свадебным отелем России в 2021 году.

«Старый Город» находится по адресу, улица Мюнстерская дом 2.