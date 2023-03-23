Рязанский музыкальный театр представил репертуар на апрель

Рязанский музыкальный театр рассказал о репертуаре на апрель 2023 года.

1 апреля 18:00

2 апреля 18:00

26 апреля 19:00

28 апреля 19:00

29 апреля 18:00

Мюзикл В. Баскина «Призрак замка Кентервиль» 12+

в 2 действиях

по мотивам повести О. Уайльда «Кентервильское привидение»

Пьеса и тексты музыкальных номеров В. Вербина

Вот уже 300 лет в каминном зале старинного замка Кентервиль не исчезает кровавое пятно, и не находится дева, которая поцелует сэра Джона, чтобы отпустить его мятежную душу. Да и сам призрак никак не может простить своих врагов – жену, убитую им из ревности, и братьев, отомстивших за её смерть. Они до сих пор выясняют отношения и припоминают друг другу прошлые обиды! И это лишь одна из сюжетных линий мюзикла композитора Владимира Баскина и либреттиста Вячеслава Вербина по мотивам новеллы Оскара Уайльда «Кентервильское приведение».

12 апреля 11:00, 14:00

13 апреля 11:00

15 апреля 12:00

Мюзикл Б. Савельева в одном действии по мотивам одноименного романа Р. Стивенсона

«Остров сокровищ» 6+

Автор либретто С. Калашников

«Остров Сокровищ» – музыкальный спектакль о верной дружбе и злом предательстве, отваге и бесстрашии, о непокорных стихиях и прекрасном, заманчивом чувстве свободы. История Дженни, ставшей обладательницей страшной тайны пиратских сокровищ и отправившейся на их поиски по следам великого и могучего пирата Флинта. Опасное путешествие, верные друзья, схватки с пиратами, качка под ногами и звезды над головой – всё это заставит сердце биться чуть-чуть быстрее. Вас ждут веселые пиратские песни и танцы, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

7 апреля 19:00

8 апреля 18:00

Оперетта И. Кальмана «Королева чардаша» 12+

в 2 действиях

Авторы либретто Л. Штайн и Б. Йенбах, перевод В. Макарова

Легендарная оперетта Кальмана «Королева чардаша/Сильва» была, есть и всегда будет опереттой номер один. Ее вдохновенные мелодии рассказывают о всепобеждающей силе любви, которой не страшны никакие преграды.

Вы услышите знаменитые «Без женщин жить нельзя на свете, нет!», «Любовь такая, глупость большая!» и, конечно же, «Красотки, красотки кабаре». Блистательная музыка композитора обеспечила оперетте «Королева чардаша /Сильва» всемирную популярность.

Гастроли Государственного музыкального театра имени И.М. Яушева (г. Саранск)

21 апреля 19:00

Музыкальная комедия О.Фельцмана «Тётушка Чарли» 12+

в 2 действиях

Либретто Ю. Хмельницкого по мотивам комедии Б. Томаса «Тётка Чарлея», стихи Р. Рождественского

22 апреля 12:00

Музыкальная комедия в одном действии «Храбрый портняжка» 0+

Пьеса В. Илюхова и В. Ткачёва по мотивам сказки братьев Гримм

22 апреля 18:00

Музыкальная комедия Г. Канчели «Ханума» 12+

в 2 действиях

Либретто В. Константинова и Б. Рацера по мотивам пьесы А. Цагарели.