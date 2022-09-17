Рязанский Минздрав объяснил, как платят врачам, работающим на территории СВО

Оплата работы врачей на территории специальной военной операции на Украине производится за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете. Об этом на странице врио губернатора Рязанской области Павла Малкова сообщили представители регионального министерства здравоохранения.

Ранее молодой хирург из Рязани пожаловался Малкову на то, что до сих пор не получил выплат за командировку в Херсонскую область в августе. По словам врача, он отработал под непрекращающимися обстрелами три недели в местной больнице.

Перед поездкой он не получил командировочных, дорогу, жильё, питание оплачивал сам. Хирург пишет, что по возвращении в Рязань написал заявление руководству ОКБ, но денег не получил.

— Я понимаю важность и нужность отправки врачей на территорию СВО и я готов ехать туда еще, но уже физически не потяну совершать такие поездки за свой счет, — написал медик на странице врио губернатора Рязанской области ВКонтакте.

Минздрав региона ответил, что документы молодого специалиста направлены на рассмотрение. Когда средства поступят на расчётный счёт ОКБ, деньги ему перечислят.