Рязанский Минздрав назвал районы с наибольшим числом ВИЧ-инфицированных

За первые три месяца 2022 в Рязанской области впервые выявлен 51 ВИЧ-инфицированный, что незначительно больше, чем за тот же период прошлого года — 49 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

За все время регистрации ВИЧ-инфекции (с 1991 г.), наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировано в Пронском Скопинском, Захаровском, Михайловском, Милославском, Старожиловском, Рязанском, Сараевском районах и в Рязани.

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В 1 квартале 2022 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года отмечается увеличение выявленных носителей ВИЧ в возрасте 20-29 лет с 8,2% до 19,6% и в возрастной группе 50 лет и старше с 14,2% до 21,6%.

Продолжает увеличиваться количество лиц, заразившихся половым путем. В текущем году их доля составила 82%. Доля лиц, заразившихся при внутривенном употреблении наркотиков, снизилась с 20,4% в 1 кв. 2021 г. до 17,6% в 1 кв. 2022 г. В 2022 г. ВИЧ-инфекция диагностирована у 58,8% мужчин и у 41,2% женщин. В целом среди ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины — 62,2%.

На диспансерном наблюдении регионального Центра СПИД находится 3 137 чел. Общее количество получающих антиретровирусную терапию 2 645 человек — это 84,3%.

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В 2022 г. завершили беременность родами 14 ВИЧ-инфицированных женщин, что в 2 раза больше, чем за тот же период прошлого года. От ВИЧ-инфицированных матерей родилось 15 детей.

Всего на диспансерном наблюдении с диагнозом «ВИЧ-инфекция» находится 35 детей в возрасте до 17 лет. Все дети получают антиретровирусную терапию.

— Сегодня ВИЧ-инфекция из разряда смертельно опасных заболеваний перешла в разряд хронических болезней. ВИЧ-инфицированные, принимающие антиретровирусную терапию и ведущие здоровый образ жизни могут полноценно жить, трудиться, создавать семьи, рожать и воспитывать детей, — говорится в сообщении Минздрава.