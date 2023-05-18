Рязанский медуниверситет вошёл в первую двадцатку лучших вузов России

Рязанский медицинский университет вошёл в топ-20 среди всех вузов страны в разделе «Медицина» по версии агентства RAEX. Об этом сообщает издательство «Пресса».

17-ю позицию РязГМУ занял в разделе «Фармация», составленном впервые. В списки лучших вошли 164 высших учебных заведения из 42 российских регионов.

Рейтинг составлялся по трём группам показателей. В «медицинском» разделе число классических университетов снизилось. Их позиции заняли специализированные вузы, подведомственные Минздраву России.