Рязанский художественный музей представит уникальную выставку произведений из частной коллекции

В Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина 1 февраля в 17 часов откроется выставка «Царица Небесная». Гости увидят образ Богоматери в русской и европейской живописи XV – начала XX веков.

Выставка откроет серию мероприятий, приуроченных к 110-летию со дня основания музея (30 марта 1913 года).

Образ Богоматери – один из самых почитаемых в христианской культуре. Утверждение церковного культа Пресвятой Девы произошло в первой половине V века нашей эры, после того как на III Вселенском соборе в Эфесе (431 г.) был принят главный догмат об исключительно божественном происхождении Иисуса Христа, а Дева Мария получила статус Богородицы, через которую воплотился Бог.

Её почитание широко распространилось в раннехристианском мире, что повлекло за собой рождение устойчивой изобразительной традиции. В основу были положены росписи римских христианских катакомб II–IV столетий. Последовательное развитие иконографии было связано с искусством Византии V–XV веков. Здесь сложились устойчивые типы изображения Богородицы: «Богоматерь с младенцем Христом на престоле», «Одигитрия (Путеводительница)», «Оранта» и др.

Традиции изображения Богоматери на Западе и Востоке имели общий корень, а интерес к художественной жизни друг друга оставался достаточно сильным. Обмены иконографическими схемами, техниками, стилевыми приемами по направлениям Восток – Запад и Запад – Восток происходили постоянно. Цель выставки – предоставить зрителю возможность найти параллели в изображении Девы Марии в различных художественных школах, а также увидеть ценность и целостность каждой из традиций.

Более 60 подлинных произведений, среди которых русские иконы XVII – начала XX веков (храмовые, аналойные) и картины западноевропейских мастеров северной и итальянской школ живописи XV – XVI веков: Франческо Франчи, Орацио Самаккини, Доменико Пулиго и других предоставлены из частных коллекций Подмосковья, многие выставляются впервые.

Выставка экспонировалась в 2022 году в Коломне и Ногинске и вызвала неподдельный интерес зрителей, как специалистов, так и неискушённых посетителей, восхищая качеством и уровнем произведений искусства, собранных в течение последних тридцати лет на мировых аукционах.

Выставка работает со 2 февраля по 23 апреля 2023 года в художественном музее по адресу: Рязань, ул. Свободы, 57. Вход с 11 до 18 часов.

Выходной день – понедельник. Санитарный день – первая пятница месяца.

Телефон для справок (4912) 44-18-83.

Возрастное ограничение 6+