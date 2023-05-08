Рязанский губернатор рассказал о своих родственниках, чьи судьбы связаны с Великой Отечественной войной

Губернатор Рязанской области Павел Малков присоединился к акции «Бессмертный полк» и рассказал в соцсетях о родственниках, судьбы которых связаны с Великой Отечественной войной.
Дедушка главы региона Павел Иванович Малков в самом начале войны в возрасте 17 лет отправился на фронт добровольцем. Во время войны он окончил ускоренные лейтенантские курсы, прошёл войну до самого последнего дня. Дважды был ранен — в лицо и в ногу. Награждён орденами и медалями. Его будущей супруге Екатерине Ивановне, бабушке Павла Малкова, в год окончания войны исполнилось 18 лет.
Второй дедушка Малкова Борис Иванович Фёдоров всю войну рвался на фронт. Но его не отпустили, потому что он работал на заводе и одновременно руководил тремя цехами, выпускающими снаряды.
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