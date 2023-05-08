Рязанский губернатор рассказал о своих родственниках, чьи судьбы связаны с Великой Отечественной войной

Губернатор Рязанской области Павел Малков присоединился к акции «Бессмертный полк» и рассказал в соцсетях о родственниках, судьбы которых связаны с Великой Отечественной войной.

Дедушка главы региона Павел Иванович Малков в самом начале войны в возрасте 17 лет отправился на фронт добровольцем. Во время войны он окончил ускоренные лейтенантские курсы, прошёл войну до самого последнего дня. Дважды был ранен — в лицо и в ногу. Награждён орденами и медалями. Его будущей супруге Екатерине Ивановне, бабушке Павла Малкова, в год окончания войны исполнилось 18 лет.

– Она училась на повара. После прохождения конкурсного отбора её направили в составе делегации нашей страны готовить еду для участников Потсдамской конференции, – делится глава региона.

Второй дедушка Малкова Борис Иванович Фёдоров всю войну рвался на фронт. Но его не отпустили, потому что он работал на заводе и одновременно руководил тремя цехами, выпускающими снаряды.

– Моя бабушка Вера Михайловна Фёдорова всю войну работала в конструкторском бюро авиационного завода, в том числе в группе расчёта крыла легендарного Як-3, – рассказал глава региона.