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Пятница, 11 февраля, 2022

Рязанский губернатор напомнил чиновникам и подрядчикам об ответственности за халатность в сфере благоустройства

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Рязанский губернатор напомнил чиновникам и подрядчикам об ответственности за халатность в сфере благоустройства

7info7
Фото: Правительство Рязанской области
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В пятницу, 11 февраля, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл совещание по реализации в регионе проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 и 2022 годах. В совещании приняли участие зампред регионального правительства Евгений Беленецкий, и.о. министра ТЭК и ЖКХ Дмитрий Устинов, главы муниципальных образований.

По словам губернатора, повышение качества городской среды – одна из национальных целей и стратегических задач, поставленных президентом. За пять лет в Рязанской области благоустроено 120 общественных пространств, в порядок удалось привести 400 дворов. Общая стоимость работ превышает 1,8 млрд руб. Из них 300 млн направили на реализацию проекта в 2021 году.

— Суммы немаленькие. И нужно понимать, насколько рационально они израсходованы, с какими проблемами пришлось столкнуться, удалось ли с ними справиться, – подчеркнул глава региона.

По итогам выступлений спикеров Николай Любимов дал ряд рекомендаций. Он обратил внимание на важность выстраивания отношений с подрядчиками и необходимость фиксировать в договорах все обязательства организации-исполнителя, в том числе – по устранению нарушений.  

– Каждая ситуация, когда вместо ожидаемого благоустройства люди получают убогое пространство – без вкуса, без души – должны рассматриваться как халатность и наплевательское отношение к делу. И хочу напомнить, что каждый такой случай имеет фамилию, имя и отчество. Соответственно, и спрос будет персональным», – напомнил Николай Любимов.

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