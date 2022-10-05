Рязанский депутат Госдумы Дмитрий Хубезов записался добровольцем СВО

Депутат Госдумы от Рязанской области Дмитрий Хубезов написал заявление на зачисление в ряды добровольцев СВО в военном комиссариате Москвы, сообщает телеграм-канал «Единой России».

Офицер запаса, бывший главный врач Рязанской областной клинической больницы хотел бы работать военным медиком на передовой.

Хубезов не раз был на Донбассе, по его словам, «сейчас очень важно поддержать наших ребят». Медицинская помощь очень важна.

— Хотел бы быть ближе к передовой, либо непосредственно на передовой, вытаскивать и спасать наших ребят, — сказал депутат.

Дмитрий Хубезов рассказал, что семья поддерживает его решение.

— Конечно, всплакнула жена, но больше виду не показывала, — отметил парламентарий.

Рязанские врачи уже давно работают в зоне специальной военной операции. Сам Хубезов ранее координировал работу волонтеров-медиков на Донбассе и в освобождённых территориях.

Ранее контракт на 6 месяцев добровольцем подписал депутат Рязанской областной Думы Андрей Глазунов.

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