Депутат Андрей Глазунов подписал контракт как доброволец на полгода

Рязанский депутат Андрей Глазунов сообщил, что уже прошёл медкомиссию и подписал контракт как доброволец на 6 месяцев. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

Депутат поблагодарил всех за поддержку от себя лично и своей семьи.

На время службы депутат не складывает своих полномочий. На время его службы, согласно регламенту, его голос переходит к первому зампреду председателя Рязанской областной думы Александру Шевыреву.

В публикации также отмечается, что работа с обращениями граждане не будет прекращаться. Заявления будут временно рассматривать помощники Андрея Глазунова. Основной контакт для связи +7 910 644-98-92 (Вероника Владимировна).

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