Рязанский бизнесмен уклонился от уплаты налогов на 26 млн рублей

В Рязани завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов с коммерческой организации, сообщает пресс-службы регионального следкома.

Установлено, что в 2015-2016 годах генеральный директор рязанской компании по производству платмассовых изделий уклонился от уплаты НДС на сумму более 26 млн рублей.

Бизнесмен осуществил это «путём включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о сделках по поставке товаров с подконтрольными организациями».

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Как сообщили в СК, ущерб по налоговому преступлению был возмещён в полном объеме. Уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ прекращено.