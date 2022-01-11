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Вторник, 11 января, 2022
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Рязанский бизнесмен уклонился от уплаты налогов на 26 млн рублей

Александр Ильин
Фото: сайт СУ СК РФ по Рязанской области

В Рязани завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов с коммерческой организации, сообщает пресс-службы регионального следкома. 

Установлено, что в 2015-2016 годах генеральный директор рязанской компании по производству платмассовых изделий уклонился от уплаты НДС на сумму более 26 млн рублей. 

Бизнесмен осуществил это «путём включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о сделках по поставке товаров с подконтрольными организациями».

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Как сообщили в СК, ущерб по налоговому преступлению был возмещён в полном объеме. Уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ прекращено.

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