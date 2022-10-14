Рязанский бизнес стал чаще обращаться за займами в МФО

Рязанские предприниматели используют возможности микрофинансирования для поддержки и развития бизнеса. В первые шесть месяцев 2022 года росло и число договоров микрозайма, и объем предоставленных средств.

С января по июнь юридические лица заключили 69 договоров, что более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода 2021 года. Объем средств, которые получили юрлица, вырос почти в 3,5 раза, до 205 млн рублей. Сопоставимую сумму, 206,2 млн рублей, взяли за полугодие в микрофинансовых организациях (МФО) индивидуальные предприниматели, тогда как в прошлом году им было выдано 107,4 млн рублей. Средний заем индивидуального предпринимателя составил 2 млн рублей.

– МФО – удобный институт для кредитования бизнеса, ведь предприниматели могут получить займы на достаточно выгодных условиях. Во-первых, средства по сниженной процентной ставке выдают специальные некоммерческие государственные МФО по программе господдержки, — рассказывает заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова. — Во-вторых, МФО может снизить процент по займу при наличии гарантии возврата денег. Такой гарантией может стать поручительство других людей или компаний. Также можно внести залог: товар, оборудование, ценные бумаги, транспорт, недвижимость и даже личное имущество.

Получить деньги в МФО проще, чем в банке, но все же потребуется собрать пакет документов, их полный перечень будет зависеть от требований конкретной организации и вида займа. А при заявке на большую сумму на долгий срок кредитор может попросить дополнительные бумаги, чтобы принять решение по вашей заявке, например, бизнес-план.

Перед обращением в ту или иную компанию следует проверить, есть ли она в соответствующем реестре Банка России. Это поможет минимизировать риски попадания к мошенникам. Кроме того, сайты легальных микрофинансовых компаний промаркированы в поисковых системах Яндекс и Mail: рядом с названием МФО пользователь может увидеть специальный знак – синий кружок с галочкой.

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