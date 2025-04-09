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Изображение от freepik
Общество

Рязанский бизнес-омбудсмен Пронин объяснил детали «налога на Telegram»

Алексей Самохин

Уполномоченный по правам предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин опубликовал в своём телеграм-канале разъяснение на тему: «Налог на рекламу 3%: чего ждать владельцам телеграм-каналов?».

С 1 апреля 2025 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». Теперь владельцы телеграм-каналов обязаны уплачивать дополнительный налог — 3% от дохода, полученного за размещённую рекламу.

Аппарат уполномоченного подготовил подробное объяснение нововведения:

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Кто и что обязан делать?

Обязательные отчисления должны производить:

  • рекламораспространители,
  • операторы рекламных систем,
  • агенты рекламодателей и рекламораспространителей,

если они размещают рекламу в интернете, направленную на российскую аудиторию.

Если российский рекламодатель заказывает рекламу у иностранного рекламораспространителя, он обязан самостоятельно:

  • рассчитать и удержать налог с оплаты этих услуг,
  • проинформировать иностранного контрагента о перечислении отчислений в российский бюджет.

Сколько нужно платить?

Размер отчислений — 3% от дохода, полученного за квартал от размещения интернет-рекламы.

  • Отчетный период — квартал.
  • Отсчёт кварталов ведётся с начала календарного года.

За что конкретно платим?

Правительство РФ определит критерии отнесения информации к рекламе. Пока постановление находится в стадии разработки. Ознакомиться с проектом можно по ссылке:
Проект постановления.

Аппарат уполномоченного по правам предпринимателей обещает уведомить о вступлении постановления в силу.

Кто освобождается от уплаты?

Рекламораспространители не обязаны платить налог, если реклама размещена:

  • на сайтах государственных и муниципальных СМИ,
  • на порталах федеральных телеканалов, радиостанций и информагентств,
  • на сайтах изданий, получающих господдержку,
  • на сайтах крупных сетевых СМИ (с объёмом выпуска от:
    • 15 млн экземпляров при выходе дважды в неделю и чаще,
    • 2,5 млн — при выходе 1–3 раза в неделю,
    • 700 тыс. — при выходе раз в квартал и реже).

Маркетплейсы под действие закона не попадают. Пока нововведение касается только Telegram — другие соцсети не затронуты.

Кто будет рассчитывать налог?

Согласно проекту постановления, налог будет рассчитываться Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Расчёт появится в личном кабинете плательщика не позднее 15 числа второго месяца после окончания квартала.

Доступ к личному кабинету предоставляется через специальный информационный сервис на официальном сайте Роскомнадзора.

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