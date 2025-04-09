Уполномоченный по правам предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин опубликовал в своём телеграм-канале разъяснение на тему: «Налог на рекламу 3%: чего ждать владельцам телеграм-каналов?».
С 1 апреля 2025 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». Теперь владельцы телеграм-каналов обязаны уплачивать дополнительный налог — 3% от дохода, полученного за размещённую рекламу.
Аппарат уполномоченного подготовил подробное объяснение нововведения:
Кто и что обязан делать?
Обязательные отчисления должны производить:
- рекламораспространители,
- операторы рекламных систем,
- агенты рекламодателей и рекламораспространителей,
если они размещают рекламу в интернете, направленную на российскую аудиторию.
Если российский рекламодатель заказывает рекламу у иностранного рекламораспространителя, он обязан самостоятельно:
- рассчитать и удержать налог с оплаты этих услуг,
- проинформировать иностранного контрагента о перечислении отчислений в российский бюджет.
Сколько нужно платить?
Размер отчислений — 3% от дохода, полученного за квартал от размещения интернет-рекламы.
- Отчетный период — квартал.
- Отсчёт кварталов ведётся с начала календарного года.
За что конкретно платим?
Правительство РФ определит критерии отнесения информации к рекламе. Пока постановление находится в стадии разработки. Ознакомиться с проектом можно по ссылке:
Проект постановления.
Аппарат уполномоченного по правам предпринимателей обещает уведомить о вступлении постановления в силу.
Кто освобождается от уплаты?
Рекламораспространители не обязаны платить налог, если реклама размещена:
- на сайтах государственных и муниципальных СМИ,
- на порталах федеральных телеканалов, радиостанций и информагентств,
- на сайтах изданий, получающих господдержку,
- на сайтах крупных сетевых СМИ (с объёмом выпуска от:
- 15 млн экземпляров при выходе дважды в неделю и чаще,
- 2,5 млн — при выходе 1–3 раза в неделю,
- 700 тыс. — при выходе раз в квартал и реже).
Маркетплейсы под действие закона не попадают. Пока нововведение касается только Telegram — другие соцсети не затронуты.
Кто будет рассчитывать налог?
Согласно проекту постановления, налог будет рассчитываться Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Расчёт появится в личном кабинете плательщика не позднее 15 числа второго месяца после окончания квартала.
Доступ к личному кабинету предоставляется через специальный информационный сервис на официальном сайте Роскомнадзора.