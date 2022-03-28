Рязанский бизнес-омбудсмен дал разъяснения по субсидиям для частных детсадов и развивающих центров

Уполномоченный по правам предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин дал разъяснения по поводу субсидий для частных детских садов и развивающих центров. Информацию представил аппарат уполномоченного.
Льготы могут получить предприниматели, которые имеют лицензию на ведение образовательной деятельности. Так, они могут возместить затраты на оплату труда сотрудников, покупку технических средств обучения, учебных расходов и других расходных материалов.
На компенсацию за посещение ребёнком частного детского сада или центра вправе претендовать и родители. Размер выплат зависит от количества детей, посещающих учреждение дошкольного образования, а также среднего размера оплаты за услуги в нем и установленной платы за посещение муниципального детского сада.
Напомним, на прошлой неделе бизнес-омбудсмен Пронин выступил с ежегодным отчётом о работе перед депутатами Рязанской областной Думы.