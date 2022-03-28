Рязанский бизнес-омбудсмен дал разъяснения по субсидиям для частных детсадов и развивающих центров

Уполномоченный по правам предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин дал разъяснения по поводу субсидий для частных детских садов и развивающих центров. Информацию представил аппарат уполномоченного.

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Льготы могут получить предприниматели, которые имеют лицензию на ведение образовательной деятельности. Так, они могут возместить затраты на оплату труда сотрудников, покупку технических средств обучения, учебных расходов и других расходных материалов.

На компенсацию за посещение ребёнком частного детского сада или центра вправе претендовать и родители. Размер выплат зависит от количества детей, посещающих учреждение дошкольного образования, а также среднего размера оплаты за услуги в нем и установленной платы за посещение муниципального детского сада.

Напомним, на прошлой неделе бизнес-омбудсмен Пронин выступил с ежегодным отчётом о работе перед депутатами Рязанской областной Думы.