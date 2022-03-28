-5.4 C
Рязань
Понедельник, 28 марта, 2022

Рязанский бизнес-омбудсмен дал разъяснения по субсидиям для частных детсадов и развивающих центров

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Рязанский бизнес-омбудсмен дал разъяснения по субсидиям для частных детсадов и развивающих центров

7info7

Уполномоченный по правам предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин дал разъяснения по поводу субсидий для частных детских садов и развивающих центров. Информацию представил аппарат уполномоченного.

- Реклама -

Льготы могут получить предприниматели, которые имеют лицензию на ведение образовательной деятельности. Так, они могут возместить затраты на оплату труда сотрудников, покупку технических средств обучения, учебных расходов и других расходных материалов.

На компенсацию за посещение ребёнком частного детского сада или центра вправе претендовать и родители. Размер выплат зависит от количества детей, посещающих учреждение дошкольного образования, а также среднего размера оплаты за услуги в нем и установленной платы за посещение муниципального детского сада.

Напомним, на прошлой неделе бизнес-омбудсмен Пронин выступил с ежегодным отчётом о работе перед депутатами Рязанской областной Думы.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяГосдума поддержит закон о маркировке животных
Комментарии для сайта Cackle
spot_img