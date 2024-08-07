Рязанские врачи провели уникальную операцию пяти пациентам

Врачи Рязанского кардиодиспансера провели уникальную операцию 5 пациентам, возраст которых от 49 до 78 лет. Речь о ротационной атерэктомии (ротабляции). Об этом сообщает региональный минздрав.

Отмечается, что Рязанская область стала первым регионом ЦФО, где внедрили эту малоинвазивную методику лечения кальцинированных поражений коронарных артерий. Ранее такие операции проводили только в федеральных клиниках.

Первым пациентом, которому проведена ротабляция, стал 71-летний житель Рязанской области. Оперировал его Заслуженный врач РФ, руководитель Центра высоких технологий рентгенэндоваскулярной хирургии и аритмологии кардиодиспансера, доцент кафедры сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной хирургии и лучевой диагностики РязГМУ Сергей Бирюков. Он отметил, что данный метод позволяет помочь пациентам даже тогда, когда артерия совсем закрыта отложениями кальция и невозможно в нее провести стент. Теперь пациентам не обязательно в таких случаях делать операцию на «открытом» сердце. С проблемой можно справится малоинвазивным способом, к тому же в родном регионе.

Хирург работает крошечным буром размером от 1,25 до 2,5 миллиметров с алмазным напылением. Он вращается со скоростью до 200 тысяч оборотов в минуту. Задача врача — пробурить канал в закупоренном участке артерии. Инструмент дробит кальцинированные бляшки на мелкие частицы по размеру меньше эритроцита. Процесс длится около пяти минут. Затем хирург устанавливает стент, который механически расширяет участок сужения, восстанавливая нормальный кровоток.

На сегодняшний день в Рязани прооперировали 5 человек. Врачи утверждают, что все чувствуют себя хорошо, и на следующий день после операции были выписаны домой.

По данным минздрава, ежегодно в проведении ротабляции нуждаются около 50 рязанцев. В 2024 году методика включена в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, которая оказывается в рамках ОМС.