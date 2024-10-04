Рязанские волонтёры отправились в Курск

4 октября от Штаба общественной поддержки партии в Рязани отправилась 35-я группа волонтеров «Единой России». Курск – новое направление работы для рязанских волонтеров.
В течение двух недель они будут оказывать помощь медицинскому персоналу по уходу за раненными бойцами.
В состав группы вошли 4 человека из Рязани и Ухоловского района.
Группу проводили депутаты Рязанской городской Думы – руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Юлия Феоктистова и заместитель председателя Рязанской городской Думы Анна Иванова.
Вместе с волонтерами единороссы отправили гуманитарный груз для госпиталя.