Рязанские волонтёры отправились в Курск

4 октября от Штаба общественной поддержки партии в Рязани отправилась 35-я группа волонтеров «Единой России». Курск – новое направление работы для рязанских волонтеров.

В течение двух недель они будут оказывать помощь медицинскому персоналу по уходу за раненными бойцами.

В состав группы вошли 4 человека из Рязани и Ухоловского района.

Группу проводили депутаты Рязанской городской Думы – руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Юлия Феоктистова и заместитель председателя Рязанской городской Думы Анна Иванова.

Вместе с волонтерами единороссы отправили гуманитарный груз для госпиталя.