Происшествия

Рязанские водолазы помогли найти тело трёхлетней девочки, в убийстве которой подозревается отец

Анастасия Мериакри

Тело трёхлетней девочки, в убийстве которой подозревается родной отец, обнаружили в реке Кубань. Поиски длились восемь дней, в них участвовали водолазы рязанского подразделения группы «ДобротворецЪ».

На горячую линию Водолазной группы «ДобротворецЪ» поступила заявка о пропаже трехлетнего ребёнка в Краснодарском крае. Поисковики группы «ДобротворецЪ» Краснодарского, Московского и Рязанского подразделений выехали на поисковые мероприятия 24 сентября 2025 года.

Водолазы обнаружили тело девочки 26 сентября.

В результате поисковые группы выполнили сканирование поверхности 200 000 квадратных метров, визуальный осмотр акватории реки Кубань и береговой линии – общий трек экипажей лодок составил 6 км.

По информации Kub Mash, девочку предположительно убил её отец, Александр. По предварительным данным, 50-летний мужчина признал свою вину. Он нанёс дочери удар по голове, затем вывез её к реке Кубань и утопил.

У девочки был диагностирован ДЦП — она не могла ходить и говорить.

