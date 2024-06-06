Четверг, 6 июня, 2024

Рязанские учёные приложили руку к разработке электрической версии Niva Travel

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/shvakovaya

Учёные из Рязанского государственного радиотехнического университета принимали участие в разработке прототипа электрической версии Lada Niva Travel (E-Niva). Об этом написала ВКонтакте зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Концептуальный макет на базе Niva Travel АвтоВАЗ представил во время Петербургского международного экономического форума.

По словам Шваковой, в сотрудничестве с инновационной компанией «Лаборатория Сфера» командой из Рязани разработан центральный контроллер управления электромобиля (VCU — vehicle control unit).

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