Рязанские учёные приложили руку к разработке электрической версии Niva Travel

Учёные из Рязанского государственного радиотехнического университета принимали участие в разработке прототипа электрической версии Lada Niva Travel (E-Niva). Об этом написала ВКонтакте зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Концептуальный макет на базе Niva Travel АвтоВАЗ представил во время Петербургского международного экономического форума.

По словам Шваковой, в сотрудничестве с инновационной компанией «Лаборатория Сфера» командой из Рязани разработан центральный контроллер управления электромобиля (VCU — vehicle control unit).