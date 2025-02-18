Рязанские строители продолжают закладывать новые жилые дома

Рязанская область продолжает демонстрировать активность на строительном рынке, несмотря на сокращение государственной поддержки. В 2024 году объем продаж жилья в регионе вырос, что привело к увеличению средств на счетах эскроу. За 12 месяцев рязанцы перечислили на эти счета почти на четверть больше средств, чем годом ранее, сообщает пресс-служба регионального отделения Центробанка.

На начало января в банках было открыто около 11,3 тысяч счетов эскроу с общей суммой 35,5 млрд рублей. Эти деньги застройщики получат только после сдачи объектов в эксплуатацию, что обеспечивает защиту покупателей от рисков.

За прошлый год жители области получили ключи от более чем 5,7 тысяч квартир. Банки перечислили строительным компаниям 17,6 млрд рублей со счетов эскроу. Рязанские застройщики активно закладывали новые объекты: на начало января в регионе строилось 109 домов с использованием проектного финансирования, что на 43% больше, чем в 2023 году.

Реклама

«Портфель кредитов застройщикам по итогам года увеличился более чем на треть, до 52,6 млрд рублей. Анализ кредитных линий и данных строительного рынка показывает, что застройщики не видели существенных рисков нарушения баланса между спросом и предложением», — отметил управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов.

В целом по стране объем строительных работ в 2024 году оставался близким к историческому максимуму, как следует из доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». Сокращение спроса на первичном рынке заставляет застройщиков сдерживать рост цен. При этом опросы регулятора показывают, что некоторые компании планируют дальнейшее повышение стоимости жилья.

Таким образом, строительный рынок Рязанской области демонстрирует устойчивость и продолжает развиваться, несмотря на внешние вызовы.