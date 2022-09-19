Рязанские спортсмены в стендовой стрельбе готовятся к всероссийским соревнованиям

Рязанские стендовые стрелки взяли все призовые места на региональном турнире в Солотче и готовятся представлять Рязанскую область на всероссийских соревнованиях.

ГТРК «Ока» сняла видеосюжет о тренировках наших спортсменов.

Сейчас руководитель стенда разрабатывает план тренировок, занятия проходят три раза в неделю. Спортсмены отрабатывают технику и правильную стойку перед выстрелом. Успех зависит от скорости реакции.

Стендовая стрельба — один из старейших видов спорта. Она близка к охоте и развивает выдержку, быстроту реакции и выносливость. Тем не менее на охоту спортсмены ни разу не ходили — стреляют только по тарелкам. Объект в воздух выпускает специальная машина. Стрелок должен попасть в него за кратчайший отрезок времени.

Как отметил стрелок Роман Матюхин, непосвящённому зрителю может показаться, что это совсем несложно.

Роман Матюхин: «Тренировка и соревнование — совсем разные стрессовые ситуации. Каждый к этому подходит по-разному. Каждый стреляет в своей дисциплине: кто-то на кругу, кто-то — на траншее»

Стендовая стрельба включена в Олимпийские игры. Есть несколько видов: скит, трап траншейный, дубль-трап, спортинг. Рязанские атлеты выступают почти во всех видах, однако пока не на Олимпиаде. Но времени для подготовки достаточно, и у наших спортсменов есть шанс через несколько лет появиться на пьедестале почёта.