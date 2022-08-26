Пятница, 26 августа, 2022
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Рязанские работодатели задолжали сотрудникам почти 22,5 миллиона рублей

Рязаньстат обнародовал сведения о просроченной задолженности по зарплатам работодателей региона перед сотрудниками. Сведения актуальны на 1 августа 2022 года.

Так, общая сумма задолженности по заработной плате в организациях Рязани составила 22,4 млн. 17,7 млн руб. – задолженность, относящаяся к 2021 году.

Своевременно не получили заработную плату 168 человек. Сумма просроченной задолженности в расчете на одного работника составила 133,6 тыс. рублей.

За июль просроченная задолженность по заработной плате по сравнению с июнем уменьшилась на 1,2%, или на 266 тыс. рублей

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