Вторник, 28 ноября, 2023
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Рязанские предприниматели могут получить компенсацию за смену вывесок

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Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/
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Рязанские предприниматели могут получить компенсацию за смену вывесок до 15 декабря, напоминает мэрия.

Согласно утвержденному дизайн-коду Рязани, предприниматели, чьи объекты размещены на центральных улицах, должны сменить вывески в соответствии с туристическим обликом города.

Бизнес может получить компенсацию в размере 90% от затрат. Заявки принимаются в управлении культуры администрации Рязани.

Заявители также могут обратиться в отдел главного художника по телефонам: +7 (4912) 29-78-15, 29-78-16.

С 1 января 2024 года рекламные вывески, не соответствующие дизайн-коду, будут демонтированы, а на предпринимателей наложен штраф.

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