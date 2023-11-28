Рязанские предприниматели могут получить компенсацию за смену вывесок до 15 декабря, напоминает мэрия.

Согласно утвержденному дизайн-коду Рязани, предприниматели, чьи объекты размещены на центральных улицах, должны сменить вывески в соответствии с туристическим обликом города.

Бизнес может получить компенсацию в размере 90% от затрат. Заявки принимаются в управлении культуры администрации Рязани.

Заявители также могут обратиться в отдел главного художника по телефонам: +7 (4912) 29-78-15, 29-78-16.

С 1 января 2024 года рекламные вывески, не соответствующие дизайн-коду, будут демонтированы, а на предпринимателей наложен штраф.