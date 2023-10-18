Рязанских предпринимателей предупредили о крупных штрафах из-за дизайн-кода

В ближайшее время в Рязани предпринимателей начнут штрафовать за несоблюдение дизайн-кода, не соответствующие требованиям вывески демонтируют. Об этом сообщил в телеграм-канале бизнес-омбудсмен Михаил Пронин.

Пронин напомнил о необходимости соблюдать дизайн-код для заведений, расположенных на центральных туристических улицах города. Среди них: Первомайский проспект, улицы Кольцова, Краснорядская, Некрасова, Новослободская, Почтовая, Соборная и другие.

В администрации Рязани уполномоченному по защите прав предпринимателей сообщили, что начнут проведение рейдов после 30 ноября. Это дата, до которой собственники были должны привести рекламные конструкции в соответствие дизайн-коду.

Мэрия намерена выдавать предписания о демонтаже вывесок в месячный срок. Если предприниматель не сделает это добровольно, вывеску уберут силами администрации, выставив владельцу счёт.

В отношении предпринимателя будет составлен протокол об административном правонарушении. По нему граждан могут оштрафовать на 5 тыс рублей, должностное лицо на 35 тысяч, юрлицам грозит штраф до 250 тыс рублей.

— Очень хочется предостеречь от этих последствий предпринимателей, которые не привели свои информационные конструкции в соответствие с требованиями, — написал Пронин.