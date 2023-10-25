Среда, 25 октября, 2023
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Рязанские полицейские задержали 37-летнюю пособницу телефонных мошенников

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Сотрудники УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Кораблинский» задержали рязанку, подозреваемую в пособничестве дистанционным мошенникам, которые по телефону выманивали деньги у пожилых людей.

В полицию обратились 76-летняя жительница Старожилово и 85-летняя рязанка. Обе сообщили, что стали жертвами телефонных мошенников, работавших по одной схеме.

Злоумышленники позвонили женщинам и сказали, что их родственники стали виновниками ДТП. Для откупа пострадавшим мошенники потребовали 700 и 100 тысяч рублей. Для того, чтобы забрать деньги, к пенсионеркам приехал курьер.

Полицейские установили личность пособницы – ей оказалась 37-летняя жительница Рязани. Ее задержали возле банкомата, когда та пыталась передать украденные деньги организаторам обмана. Правоохранителям удалось изъять и вернуть 85-летней пенсионерке 100 тысяч рублей.

По предварительной информации, сообщает УМВД России по Рязанской области, женщина нашла работу в зарубежном мошенническом колл-центре в интернете. По заданию кураторов она забирала у обманутых пенсионеров деньги и переводила их на банковский счет, а себе оставляла процент с украденной суммы.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

В ведомстве напомнили, что, получив звонок со словами «ваш родственник попал в беду», нужно прервать разговор и сразу же перезвонить тому человеку, о котором идет речь. Нельзя впускать в свою квартиру незнакомых людей и передавать им деньги. Обо всех случаях мошенничества следует незамедлительно сообщать полиции.

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