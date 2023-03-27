Понедельник, 27 марта, 2023
Татьяна Проводина

Рязанские полицейские задержали 3 граждан из федерального розыска

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Управление МВД по Рязанской области отчиталось о результатах рейдов, проведённых в минувшие выходные.

В регионе пресекли 975 административных правонарушений и раскрыли 40 преступлений.

На дорогах Рязанской области остановили 26 нетрезвых водителей. 9 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования, четверо управляли ТС в нетрезвом виде повторно.

Из незаконного оборота изъято 42 литра алкогольной продукции.

Полицейские нашли и задержали 3 граждан, объявленных в федеральный розыск.

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