Рязанские полицейские задержали 3 граждан из федерального розыска

Управление МВД по Рязанской области отчиталось о результатах рейдов, проведённых в минувшие выходные.

В регионе пресекли 975 административных правонарушений и раскрыли 40 преступлений.

На дорогах Рязанской области остановили 26 нетрезвых водителей. 9 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования, четверо управляли ТС в нетрезвом виде повторно.

Из незаконного оборота изъято 42 литра алкогольной продукции.

Полицейские нашли и задержали 3 граждан, объявленных в федеральный розыск.