Рязанские полицейские за прошедшие выходные изъяли свыше 130 литров нелегального спиртного

В Московском и Железнодорожном районах Рязани за минувшие субботу и воскресенье сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота в общей сложности больше 130 литров алкогольной продукции. Об этом сообщили в УМВД по Рязанской области.

Рейды по выявлению мест незаконной продажи спиртного полицейские проводят каждый день.

Сотрудники полиции ОМВД по Железнодорожному району Рязани изъяли спиртное общим объёмом 116,4 литра. 34 литра изъято из магазина на улице Гоголя и 82,4 литра – из кафе на улице Островского. Проводится проверка в порядке статей 144-145 УПК РФ.

Из кафе на улице Культуры сотрудники МО МВД по Московскому району Рязани изъяли 15 литров нелегального спиртного.

Административное расследование возбуждено по статье КоАП о производстве или обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии.